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03. 07. 2017

Минфин опубликовал письмо экс-владельцев Привата

 
Министерство финансов опубликовало на своем сайте письмо Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которое они направили 16 декабря 2016 года главе правительства Владимиру Гройсману с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации.
 
Отмечается, что обратившись к правительству с просьбой о передаче банка в государственную собственность, бывшие акционеры ПриватБанка в одностороннем порядке обязались содействовать процессу национализации банка и провести реструктуризацию его кредитного портфеля до 1 июля 2017 для покрытия убытков государства.
 
В Минфине напомнили, что в ответ на отсутствие действий по реструктуризации со стороны бывших владельцев, ПриватБанк привлек консорциум компаний Rothschild, EY и FinPoint для ускорения процесса переговоров о реструктуризации кредитов.
 
Министерство ожидает, что в ближайшее время консорциум компаний предоставит финальный отчет, после обработки которого будет приниматься решение относительно дальнейших шагов. Но, согласно имеющейся информации, значительного прогресса в реструктуризации достигнуто не было. 
 
"Зато мы наблюдаем скоординированную юридическую и медийную кампании против интересов государства", − говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
 
minfin.gov.ua
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Ранее сообщалось, что Кабмин решил докапиталилизировать ПриватБанк на 38,5 миллиарда гривен. 

Источник: korrespondent.net
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