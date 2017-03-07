Минфин опубликовал письмо экс-владельцев Привата

Министерство финансов опубликовало на своем сайте письмо Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которое они направили 16 декабря 2016 года главе правительства Владимиру Гройсману с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации.

Отмечается, что обратившись к правительству с просьбой о передаче банка в государственную собственность, бывшие акционеры ПриватБанка в одностороннем порядке обязались содействовать процессу национализации банка и провести реструктуризацию его кредитного портфеля до 1 июля 2017 для покрытия убытков государства.

В Минфине напомнили, что в ответ на отсутствие действий по реструктуризации со стороны бывших владельцев, ПриватБанк привлек консорциум компаний Rothschild, EY и FinPoint для ускорения процесса переговоров о реструктуризации кредитов.

Министерство ожидает, что в ближайшее время консорциум компаний предоставит финальный отчет, после обработки которого будет приниматься решение относительно дальнейших шагов. Но, согласно имеющейся информации, значительного прогресса в реструктуризации достигнуто не было.

"Зато мы наблюдаем скоординированную юридическую и медийную кампании против интересов государства", − говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

minfin.gov.ua

Глава правления ПриватБанка подал в отставку

Ранее сообщалось, что Кабмин решил докапиталилизировать ПриватБанк на 38,5 миллиарда гривен.

Источник: korrespondent.net