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03. 07. 2017

Президент Сербии: Ждем оружие из России

 
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что поставки российского оружия необходимы его стране, чтобы резко повысить обороноспособность, передает РИА Новости. 
 
"Ожидаем скорый визит министра (обороны РФ) Шойгу, а также прибытие танков и разведывательных машин. Это имеет большое значение для нас, хотя некоторые невежды и говорили, мол, зачем нам это", − отметил Вучич. 
 
По его словам, вооружения нужны, чтобы обеспечить защиту и не допустить сценария 1999 года, когда страна подверглась бомбардировкам НАТО. 
 
"Наши оборонные способности серьезно вырастут буквально за один день", − подчеркнул Вучич.
 
Ранее официальные лица сообщали, что в 2017 году Россия намерена поставить в Сербию шесть истребителей МиГ-29, а также партии тяжелой бронетанковой техники, в том числе танки. Точные сроки поставок на данный момент не обнародованы.
 
Ранее представитель Европарламента заявил, что Россия сознательно проводит в Сербии стратегию дестабилизации и ЕС должен противодействовать этому. 
 
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Источник: korrespondent.net
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