Президент Сербии: Ждем оружие из России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что поставки российского оружия необходимы его стране, чтобы резко повысить обороноспособность, передает РИА Новости.

"Ожидаем скорый визит министра (обороны РФ) Шойгу, а также прибытие танков и разведывательных машин. Это имеет большое значение для нас, хотя некоторые невежды и говорили, мол, зачем нам это", − отметил Вучич.

По его словам, вооружения нужны, чтобы обеспечить защиту и не допустить сценария 1999 года, когда страна подверглась бомбардировкам НАТО.

"Наши оборонные способности серьезно вырастут буквально за один день", − подчеркнул Вучич.

Ранее официальные лица сообщали, что в 2017 году Россия намерена поставить в Сербию шесть истребителей МиГ-29, а также партии тяжелой бронетанковой техники, в том числе танки. Точные сроки поставок на данный момент не обнародованы.

Ранее представитель Европарламента заявил, что Россия сознательно проводит в Сербии стратегию дестабилизации и ЕС должен противодействовать этому.

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Источник: korrespondent.net