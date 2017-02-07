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02. 07. 2017

В Сирии появились банкноты с портретом Асада

 
Центробанк Сирии 2 июля запустил в обращение новую денежную купюру достоинством в 2000 сирийских фунтов (3,9 доллара по текущему курсу), украшенную изображением президента страны Башара Асада, передает русская служба ВВС. 
 
По словам председателя сирийского центробанка Дураида Дургама, выпуск новой 2000-фунтовой банкноты планировался еще несколько лет назад, однако его отложили в связи с военными действиями в стране и сильной инфляцией.
 
Напомним, с 2011 года, когда в стране началась гражданская война, курс сирийской валюты резко упал: перед началом конфликта за 1 доллар США давали 47 сирийских фунтов, сейчас доллар стоит уже более 500 фунтов.
 
Как сообщает председатель сирийского центробанка, одновременный выпуск новой купюры в обращение состоялся в Дамаске и "ряде провинций".
 ЕРА
 
Как сообщал Корреспондент.net, Колумбия выпустила в оборот банкноты с изображением знаменитого писателя Габриэля Гарсиа Маркеса.

Источник: korrespondent.net
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