В Сирии появились банкноты с портретом Асада

Центробанк Сирии 2 июля запустил в обращение новую денежную купюру достоинством в 2000 сирийских фунтов (3,9 доллара по текущему курсу), украшенную изображением президента страны Башара Асада, передает русская служба ВВС.

По словам председателя сирийского центробанка Дураида Дургама, выпуск новой 2000-фунтовой банкноты планировался еще несколько лет назад, однако его отложили в связи с военными действиями в стране и сильной инфляцией.

Напомним, с 2011 года, когда в стране началась гражданская война, курс сирийской валюты резко упал: перед началом конфликта за 1 доллар США давали 47 сирийских фунтов, сейчас доллар стоит уже более 500 фунтов.

Как сообщает председатель сирийского центробанка, одновременный выпуск новой купюры в обращение состоялся в Дамаске и "ряде провинций".

ЕРА

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Источник: korrespondent.net