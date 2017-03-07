ОБСЕ: Сепаратисты нарушают соглашения

По данным наблюдателей, в течение 30 июня вблизи подконтрольного ЛНР Молодежного миссия зафиксировала ориентировочно 50 выстрелов из стрелкового оружия, которые оценили как учения с боевой стрельбой в пределах зоны безопасности. Сепаратисты ЛНР нарушают решение Трехсторонней контактной группы, которое предусматривает запрет проведения учений с боевой стрельбой в зоне безопасности на Донбассе, говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Также были зафиксированы нарушения режима прекращения огня, которые произошли на участках разведения сил и средств в районе Станицы Луганской и Золотого.

По данным наблюдателей, в Донецкой области уменьшилось количество нарушений режима прекращения огня, тогда как в Луганской области оно выросло.

В частности, боевая активность на Луганщине наблюдалась вечером 29 июня и в ночь на 30 июня в Попасной, где наблюдатели зафиксировали разрывы минометных мин, минометные выстрелы и огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Ранее сообщалось, что миссия ОБСЕ на Донбассе сообщила о технике, которая двигалась возле границы с Россией.

Возле патруля ОБСЕ прогремели взрывы

Источник: korrespondent.net