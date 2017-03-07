Лента RSS
Подписаться на ленту
03 июля 2017, понедельник, 05:34
+19°C
Завтра +20°C
+19°C
Завтра +20°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,21
03. 07. 2017

ОБСЕ: Сепаратисты нарушают соглашения

 
Сепаратисты ЛНР нарушают решение Трехсторонней контактной группы, которое предусматривает запрет проведения учений с боевой стрельбой в зоне безопасности на Донбассе, говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
 
По данным наблюдателей, в течение 30 июня вблизи подконтрольного ЛНР Молодежного миссия зафиксировала ориентировочно 50 выстрелов из стрелкового оружия, которые оценили как учения с боевой стрельбой в пределах зоны безопасности.
 
Также были зафиксированы нарушения режима прекращения огня, которые произошли на участках разведения сил и средств в районе Станицы Луганской и Золотого.
 
По данным наблюдателей, в Донецкой области уменьшилось количество нарушений режима прекращения огня, тогда как в Луганской области оно выросло.
 
В частности, боевая активность на Луганщине наблюдалась вечером 29 июня и в ночь на 30 июня в Попасной, где наблюдатели зафиксировали разрывы минометных мин, минометные выстрелы и огонь из крупнокалиберных пулеметов.
 
Ранее сообщалось, что миссия ОБСЕ на Донбассе сообщила о технике, которая двигалась возле границы с Россией.
 
Возле патруля ОБСЕ прогремели взрывы

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Что бы я ни собрался делать, у моей бабушки есть такая же история, в которой кто-то умер…

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.