Появилось видео запуска китайской ракеты Чанчжэн-5

Появилось видео пуска самой мощной в Китае ракеты-носителя Чанчжэн-5 (Великий поход-5), который был признан неудачным.
Отмечается, что запуск был совершен 2 июня с космодрома Вэньчан, расположенного на острове Хайнань.
Чанчжэн-5 − ракета-носитель нового поколения, которая использует экологически чистое топливо. Ее высота составляет 57 метров, а грузоподъемность − 25 тонн.
Ранее сообщалось, что Южная Корея успешно испытала баллистическую ракету малого радиуса Хенму-2.
В России успешно испытали противоракету
Источник: korrespondent.net