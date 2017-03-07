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03. 07. 2017

Появилось видео запуска китайской ракеты Чанчжэн-5

Появилось видео пуска самой мощной в Китае ракеты-носителя Чанчжэн-5 (Великий поход-5), который был признан неудачным.

Отмечается, что запуск был совершен 2 июня с космодрома Вэньчан, расположенного на острове Хайнань.

Чанчжэн-5 − ракета-носитель нового поколения, которая использует экологически чистое топливо. Ее высота составляет 57 метров, а грузоподъемность − 25 тонн.

Ранее сообщалось, что Южная Корея успешно испытала баллистическую ракету малого радиуса Хенму-2.

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Источник: korrespondent.net
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