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03. 07. 2017

Во Франции неизвестные расстреляли людей около мечети

 
Около мечети во французской коммуне Авиньон неизвестные открыли огонь, передает La Provence со ссылкой на полицию.
 
По имеющимся данным, двое нападавших, вооруженных ружьем и пистолетом, прибыли к месту происшествия на автомобиле и открыли огонь по людям, которые покидали мечеть.
 
Отмечается, что в результате стрельбы пострадали, по меньшей мере, восемь человека, в том числе семилетний ребенок. Нападавшим удалось покинуть место преступления.
 
Првоохранители не рассматривают случившееся как теракт и предполагают, что причиной атаки мог служить конфликт молодых людей.
 
Во Франции произошла стрельба, ранены три человека
 
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы на парковке во французском Лилле, три человека получили ранения, среди них подросток.

Источник: korrespondent.net
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