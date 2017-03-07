Во Франции неизвестные расстреляли людей около мечети

Около мечети во французской коммуне Авиньон неизвестные открыли огонь, передает La Provence со ссылкой на полицию.

По имеющимся данным, двое нападавших, вооруженных ружьем и пистолетом, прибыли к месту происшествия на автомобиле и открыли огонь по людям, которые покидали мечеть.

Отмечается, что в результате стрельбы пострадали, по меньшей мере, восемь человека, в том числе семилетний ребенок. Нападавшим удалось покинуть место преступления.

Првоохранители не рассматривают случившееся как теракт и предполагают, что причиной атаки мог служить конфликт молодых людей.

Во Франции произошла стрельба, ранены три человека

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы на парковке во французском Лилле, три человека получили ранения, среди них подросток.