Беспилотник дважды нарушил работу аэропорта в Лондоне

В лондонском аэропорту Гатвик дважды в течение получаса закрывали взлетно-посадочную полосу из-за беспилотного аппарата, пролетавшего в непосредственной близости от нее, передает ВВС.

Отмечается, что по меньшей мере два рейса были перенаправлены в другой аэропорт.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что полосу закрыли сначала на девять минут (с 18.10 до 18.19 по местному времени), потом еще на пять.

Уже заходивший на посадку рейс Easyjet направился в лондонский аэропорт Станстед к северу от британской столицы, а другой самолет, компании British Airways, − в город Борнмут на юном побережье.

Остальные рейсы были вынуждены кружить над графством Западный Сассекс.

В настоящее время полиция расследует инцидент. Гатвик − второй по пассажиропотоку аэропорт Лондона и Британии в целом после Хитроу. За прошлый год его услугами воспользовались более 43 миллионов пассажиров.

Ранее сообщалось, что авиакомпания British Airways отменила все рейсы из лондонских аэропортов Хитроу и Гэтвик из-за крупного сбоя в компьтерной системе.

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Источник: korrespondent.net