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03. 07. 2017

В Донецке восстановили меры безопасности вокруг офиса ОБСЕ

 
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила в Twitter, что в Донецке вокруг ее офиса восстановлены меры безопасности.
 

Утром 2 июля возобновлены меры безопасности вокруг офиса СММ #ОБСЕ в Донецке

— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 2 липня 2017 р.
 
Громадське со ссылкой на немецкое издание "FAZ" пишет, что сепаратисты ДНР ранее якобы предлагали представителям наблюдательной миссии ОБСЕ платить 3 тысячи евро в месяц за "защиту".
 
Отмечается, что после нескольких атак сепаратистов на патрули ОБСЕ, "власти" ДНР не приняли мер безопасности, а наоборот, отозвали "милицию" из офиса, где находятся наблюдатели в Донецке.
 
Издание обратилось за комментарием к заместителю наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине Александру Хугу. Информацию о вымогательстве денег он оставил без комментариев, однако подтвердил, что из офиса в Донецке была снята охрана, предоставленная сепаратистами.
 
ОБСЕ: Наблюдателям угрожали расправой
 
Напомним, 20 июня на железнодорожной станции в Ясиноватой вооруженный человек атаковал и обстрелял наблюдателей ОБСЕ.

Источник: korrespondent.net
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