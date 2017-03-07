В Донецке восстановили меры безопасности вокруг офиса ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила в Twitter, что в Донецке вокруг ее офиса восстановлены меры безопасности.
Утром 2 июля возобновлены меры безопасности вокруг офиса СММ #ОБСЕ в Донецке
— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 2 липня 2017 р.
Громадське со ссылкой на немецкое издание "FAZ" пишет, что сепаратисты ДНР ранее якобы предлагали представителям наблюдательной миссии ОБСЕ платить 3 тысячи евро в месяц за "защиту".
Отмечается, что после нескольких атак сепаратистов на патрули ОБСЕ, "власти" ДНР не приняли мер безопасности, а наоборот, отозвали "милицию" из офиса, где находятся наблюдатели в Донецке.
Издание обратилось за комментарием к заместителю наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине Александру Хугу. Информацию о вымогательстве денег он оставил без комментариев, однако подтвердил, что из офиса в Донецке была снята охрана, предоставленная сепаратистами.
ОБСЕ: Наблюдателям угрожали расправой
Напомним, 20 июня на железнодорожной станции в Ясиноватой вооруженный человек атаковал и обстрелял наблюдателей ОБСЕ.
Источник: korrespondent.net