Ультиматум Катару продлили на двое суток

Ранее правительство Кувейта призвало Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн и Египет дать Катару дополнительные 48 часов для ответа на ультиматум. Четыре арабские страны приняли предложение Кувейта продлить срок действия ультиматума Катару на 48 часов, передает РИА Новости.

Напомним, вечером 2 июля, истек срок ультиматума, который, по данным СМИ, выдвинули в адрес Катара Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет.

Как сообщал Корреспондент.net , в частности, от Дохи требуют разорвать дипломатические отношения с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и ликвидировать спутниковый телеканал Al Jazeera. Катару был установлен срок в 10 дней на выполнение этих требований.

Катар отверг ультиматум арабских стран

Источник: korrespondent.net