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03. 07. 2017

Ультиматум Катару продлили на двое суток

 
Четыре арабские страны приняли предложение Кувейта продлить срок действия ультиматума Катару на 48 часов, передает РИА Новости.
 
Ранее правительство Кувейта призвало Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн и Египет дать Катару дополнительные 48 часов для ответа на ультиматум.
 
Напомним, вечером 2 июля, истек срок ультиматума, который, по данным СМИ, выдвинули в адрес Катара Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет.
 
Как сообщал Корреспондент.net, в частности, от Дохи требуют разорвать дипломатические отношения с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и ликвидировать спутниковый телеканал Al Jazeera. Катару был установлен срок в 10 дней на выполнение этих требований.
 
Катар отверг ультиматум арабских стран

Источник: korrespondent.net
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