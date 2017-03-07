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03. 07. 2017

В Эстонию прибыли военные из Венгрии

 
В Эстонию 2 июля прибыл транспортный самолет США C-17 Globemaster с подразделением венгерских военнослужащих на борту, передает Интерфакс-Украина.
 
В пресс-службе Сил обороны Эстонии сообщили, что они примут участие в учениях Training Bridge 2017, после чего останутся в стране в порядке трехмесячной ротации.
 
Подразделение входит в состав 1-го механизированного батальона 25-й пехотной бригады вооруженных сил Венгрии. Военных разместят в городе Выру где они будут взаимодействовать со 2-й пехотной бригадой Вооруженных сил Эстонии.
 
Отмечается, что боевая техника прибудет в Эстонию 3 июля по железной дороге. В ее состав входят бронетранспортеры BTR-80.
 
Прибытие венгерского подразделения осуществляется на основании решения Вышеградской группы, которая заявила о намерении внести свой вклад в меры сдерживания НАТО и увеличить военное присутствие альянса в государствах Балтии.
 
Ранее в Эстонию прибыли британские и французские военные с техникой. Всего в стране будут служить около 1200 солдатов НАТО.

Источник: korrespondent.net
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