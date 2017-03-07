КНДР: Наши ракеты долетят в любую точку мира

Северная Корея в день стратегических войск Корейской народной армии (КНА) предупредила о том, что ее ракеты могут нанести удар по любой точке земного шара.
Центральная партийная газета страны Нодон синмун разместила к празднику статью, сопровождаемую цветными фотографиями северокорейских ракет с парадов в Пхеньяне.
"Стратегические войска КНА способны когда угодно нанести удар по любой точке земного шара", − утверждается в статье.
Отмечается, что из ста пусков сто будут успешными, поскольку благодаря скоростным мобильным пусковым установкам северокорейские ракеты невозможно засечь.
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Напомним, ранее глава американского Агентства противоракетной обороны Джеймс Сиринг допустил, что баллистические ракеты КНДР могут достичь территории США.
Источник: korrespondent.net