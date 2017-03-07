Итоги 02.07: Поздравление спикера и свободные цены

Парубий заявил, что украинские моряки вернут Крым Председатель Верховной Рады Андрей Парубий в поздравлении с Днем ВМС Украины выразил уверенность в том, что украинские моряки вернут Крым. Заявление политика стало первым в топе по популярности новостей Рамблер и вызвало шквал комментариев россиян.

Путин включил морские воды Крыма в свободную экономическую зону

Президент России Владимир Путин подписал закон "о включении внутренних морских вод и территориального моря РФ" вдоль прибрежной линии Крыма в состав так называемой свободной экономической зоны региона.

В документе указано, что свободная экономическая зона − это территория республики Крым и Севастополя и примыкающие к территориям Крыма и Севастополя внутренние морские воды и территориальное море Российской Федерации.

Министр инфраструктуры заявил, что кибератака в Украине была тестовой

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что масштабная кибератака в Украине была тестовой, чтобы выявить слабые места цифровой инфраструктуры страны. Он также убежден в том, что это была российская операция, и она является элементом агрессии против Украины.

Начало действовать решение Кабмина об отмене государственного регулирования цен

Вступило в силу постановление Кабинета министров об отмене государственного ценового регулирования на ряд товаров и услуг. Отмечается, что главная цель таких изменений – снижение административного давления на бизнес. Решение правительства должно упростить процедуру изменения цен в зависимости от колебаний рынка.

В ГПУ сообщили, что имеют достаточно доказательств для ареста шести нардепов

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что у ГПУ достаточно доказательств, чтобы убедить парламент снять депутатскую неприкосновенность с шести нардепов: нардепов Андрея Лозового, Евгения Дейдея, Борислава Розенблатта, Олеся Довгого, Максима Полякова и Михаила Добкина.

Китай обвинил США в нарушении суверенитета

Министерство иностранных дел Китая обвинило США в нарушении суверенитета КНР из-за вхождения американского эсминца USS Stethem в акваторию спорных островов Сиша в Южно-Китайском море, которые Пекин считает своими.

В Сирии террорист-смертник взорвал автомобиль

На площади Тахрир в Дамаске террорист-смертник взорвал заминированный автомобиль. В результате инцидента погибли более 20 человек, тяжело ранены около десяти.

Польша не закроет пешеходный пункт пропуска Угринов

Пограничные ведомства Украины и Польши согласовали продолжение пилотного проекта, по которому в пункте пропуска Угринов-Долгобычув на Волыни осуществляется пешеходное движение. Граждане будут иметь возможность пересекать украинско-польскую границу в пешем порядке еще шесть месяцев до 31 декабря 2017 года.

Источник: korrespondent.net