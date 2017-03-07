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03. 07. 2017

В Индонезии возле вулкана разбился вертолет

Спасательный вертолет разбился в Индонезии возле действующего вулкана Силери на Яве. Вертолет врезался в скалы на горе Бутак крушение в трех минутах полета от плато Диенг, туристической зоны, где началось извержение вулкана. Машина врезалась в скалы на горе Бутак, передает Associated Press.

Кратер вулкана Силери на плато Диенг в минувшее воскресенье внезапно изверг из себя на высоту до 50 метров массы холодной лавы, грязи и пепла. Внезапное извержение произошло, когда около кратера  было 17 туристов. При извержении десять человек получили ранения и были госпитализированы. 

Власти попросили туристов и местных жителей освободить территорию для предотвращения жертв возможных извержений. К утру понедельника все люди с плато были эвакуированы.

Причины, по которым вертолет врезался в скалы, пока неизвестны. Отмечается отднако, что машина была полнеостью исправна. На борту находилось четверо военных и четверо спасателей, задействованных в эвакуации. Гражданских лиц в вертолете не было.

Напомним, ранее сообщалось, что возле супервкулкана в США фиксируют землетрясения.

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Источник: korrespondent.net
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