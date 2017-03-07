Сутки в АТО: Количество обстрелов существенно снизилось

Оперативная обстановка в районе проведения АТО остается без изменений, сообщает штаб спецоперации.

"Российско-террористические бандформирования не прекращают нарушать договоренности о прекращении огня. Однако количество случаев применения противником артиллерийского вооружения существенно снизилась. К концу суток было начислено 20 фактов ведения боевиками огня по опорным пунктам подразделений ВС Украины. Большинство этих обстрелов пришлась на темное время суток", - сказано в сообщении.

На приморском направлении обстрелы прошли около 19.00 2 июля. Было выпущенопочти два с половиной десятка снарядов из 122-мм артиллерийских систем по позициям в районе Водяного. Впоследствии несколько раз обстреливали из стрелкового оружия украинских воинов в районе Лебединского. Вблизи Павлополя и Гнутово противник бил из гранатометов различных модификаций. По опорным пунктах неподалеку Новотроицкого открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов. Всего здесь зафиксировано восемь вражеских вооруженных провокаций.

На донецком направлении семь раз открывали огонь. Нарушение противником режима прекращения огня происходило на участке линии боевого соприкосновения, простирающаяся от южного пригорода Авдеевки к окраинам временно оккупированной Горловки. В частности, по оборонным укреплениям сил АТО в районе Зайцевой враг вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и вооружения БМП. Также из различных систем пехотного вооружения оккупанты обстреливали украинских воинов, которые держат оборону в пригороде Авдеевки, на подступах к Каменке и неподалеку Верхнеторецка. Кроме того, вблизи Авдеевки применяли запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм.

На луганском направлении на протяжении прошлых суток пять раз прибегали к вооруженным провокациям против украинских защитников. В частности, еще до рассвета и поздно вечером из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров открывали огонь в районе Станицы Луганской. Из гранатометов обстреливали укрепления украинских подразделений вблизи Счастья и поселка Желтое. А районе Бахмутской трассы применяли 120-мм минометы, из которых били по защитникам Крымского.

"В результате вражеских обстрелов двое бойцов сил АТО вчера, к сожалению, получили ранения", - добавляют в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чехии впервые судят участника боев на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net