В США поезд сошел с рельсов

В штате Вашингтон с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда компании Amtrak. Авария произошла в том месте, где железнодорожное полотно проходит прямо по берегу залива.

Сошедшие с рельсов вагоны не попали в воду.

Сообщается о том, что в результате железнодорожной катастрофы есть пострадавшие, но точное число тех, кому потребовалась медицинская помощь, пока не называют. По предварительной информации, у людей незначительные травмы, не угрожающие жизни.

Напомним, ранее сообщалось, что в Грузии пассажирский поезд сошел с рельсов.

На Сахалине поезд столкнулся с грузовиком

Источник: korrespondent.net