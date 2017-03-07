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03. 07. 2017

Штаб АТО: На Донбассе нашли оружие и сухпайки РФ

Штаб АТО выложил фото-доказатальства снабжения Россией сепаратистов на Донбассе. Находка была сделана в районе Каменки.

"Недавно, во время проведения мероприятий по обследованию и зачистки данной местности военнослужащими одного из подразделений были обнаружены остатки боеприпасов, сухих пайков, медикаментов и военное снаряжение российского производства", - сказано в сообщении.

"В общем - ничего удивительного, но эта находка еще раз подтвердила общеизвестный факт, что именно российская сторона всесторонне обеспечивает незаконные вооруженные формирования, временно захватили отдельные районы Донецкой и Луганской областей", - добавляют в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что под Песками погибли двое украинских военных.

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Источник: korrespondent.net
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