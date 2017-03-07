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03. 07. 2017

У четверых заболевших из-за суши нашли сальмонеллез

По состоянию на сегодня на утро, обращения с жалобами на плохое самочувствие после употребления продуктов компании Суши Лэнд Евразия и Суши Лайф в Киеве прекратились. По состоянию на утро 3 июля о новых обращениях с жалобами не известно. У четверых заболевших подтвердился диагноз сальмонеллез. Результаты анализов остальных пострадавших будут известны позже, сообщает 112.ua.

Об этом  рассказал заместитель начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Александр Овчаренко.

"Мы предполагаем, что заражение могло произойти от больного человека, который работал на кухне и осеменил продукты. Он мог быть скрытым носителем либо скрывал плохое самочувствие", - рассказал Овчаренко.

Заведение, в котором отравились люди, не работает с 28 июня.

Напомним, 28 июня 16 человек пострадали в результате вспышки кишечной инфекции в заведении общественного питания Суши Ленд Евразия на улице Дмитриевской в Киеве.

Позже в Киеве из-за отравления суши закрыли треть кафе.

Источник: korrespondent.net
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