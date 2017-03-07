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03. 07. 2017

ООН: В Мосуле заблокированы тысячи гражданских

Заблокированными в Мосуле остаются десятки тысяч мирных жителей. Об этом сообщает сообщили в ООН, передает Радио Свобода. 

Гражданские сталкиваются с нехваткой еды и продуктов питания.  

Генерал Сами аль-Ариди заявил, что иракские войска расположены всего в нескольких сотнях метров от берегов реки Тигр, поскольку самолеты коалиции под руководством США совершили обстрелы бойцов группировки Исламское государство 2 июля.

Напомним, исламистские экстремисты взяли под свой контроль Мосул в июне 2014 года, когда они захватили значительные территории в Ираке и соседней Сирии, объявив исламский "халифат" над территориями, которые они контролировали

В последние месяцы силы, поддерживаемые США, достигли прогресса в борьбе с ИГИЛ.

Напомним, ранее показали видео с передовой битвы за Ракку.

СМИ показали тюрьмы ИГИЛ в Мосуле

Источник: korrespondent.net
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