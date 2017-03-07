Из-за непогоды в 215 населенных пунктах нет света

Из-за непогоды без электричества остаются 215 населенных пунктов в пяти областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«По состоянию на 7:00 3 июля из-за непогоды без электричества остаются 215 населенных пунктов в пяти областях Украины», - говорится в сообщении.

Как отмечается, больше всего от непогоды пострадала Сумщина, там нет электричества в 109 населенных пунктах, еще 76 населенных пунктов обесточены на Черкасщине.

По данным ГСЧС, по состоянию на утро понедельника аварийные бригады облэнерго восстановили электроснабжение в 530 населенных пунктах.

Напомним, 2 июля из-за непогоды в Украине оставались обесточенными 379 населенных пунктов в шести областях - Сумской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Киевской и Кировоградской.

Ливень затопил ряд киевских улиц в течение часа, на одного иностранца (гражданина Турции) в центре столицы упало дерево.

Источник: korrespondent.net