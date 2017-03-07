В Мексике нашли пирамиду из человеческих черепов

В мексиканской столице археологи раскопали древнее захоронение в виде более 650 черепов и их фрагментов, сложенных в пирамиду. Об этом сообщает Reuters.

"Башня из человеческих черепов, раскопанных под центром Мехико, подняла новые вопросы о культуре жертвоприношений в Ацтекской империи после того, как в жуткой структуре были найдены черепа женщин и детей", - пишет издание.

Ученые полагают, что объект входит в состав крупной Цомпантли - выставленных напоказ стен из черепов, которые поразили испанских конкистадоров во время завоеваний Эрнана Кортеса.

Размеры "пирамиды" - примерно шесть метров в диаметре. Она расположена рядом со стеной Кафедрального собора в Мехико, возведенного на месте храма ацтекского бога солнца и войны.

"Нет сомнений, что башня была одной из Цомпантли, о которых упоминал испанский солдат Андрес де Тапиа, сопровождавший Кортеса в завоевании Мексики в 1521 году", - считают археологи.

Сейчас найдено 676 черепов, их число будет расти по мере продолжения раскопок.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые обнаружили скрытую пирамиду майя.

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Источник: korrespondent.net