В России завели новые дела на бойцов ВСУ

Следственный комитет РФ возбудил новые уголовные дела против украинских военнослужащих по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По данным следствия, 09.06.2017, 18.06.2017, 19.06.2017, 23.06.2017 украинские военнослужащие, выполняя преступные приказы вышестоящих должностных лиц Министерства обороны, произвели артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения по гражданским объектам, расположенным в поселке Трудовские Петровского района города Донецка, селе Коминтерново, городе Ясиноватая, городе Докучаевска Донецкой области. В результате этих обстрелов погибли два мирных жителя и два получили ранения", – говорится в сообщении.

Российские следователи считают, что лица, совершившие обстрелы, "преследовали цель убийства неограниченного круга лиц из числа гражданского населения по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды, связанной с отказом населения признать легитимность действующей власти и желанием создать обособленные административно-территориальные образования".

О том, каким образом российское следствие могло получить подобную информацию, на сайте Следкома РФ не сообщается. Также традиционно не приводится каких-либо доказательств.

Как сообщал Корреспондент.net, Следственный комитет РФ хочет устроить "трибунал по Донбассу". В России собирают доказательства о "военных преступлениях" украинских военных.

А в сентябре 2016 года Следком РФ возбудил уголовное дело против министра обороны Степана Полторака и главы Генштаба Виктора Муженко "по факту геноцида национальной группы русскоязычных лиц".

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Источник: korrespondent.net