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03. 07. 2017

Госпотребслужба: Безопасных ресторанов в Киеве единицы

В рамках мониторинга заведений общественного питания, который проводился в связи со случаем массового отравления после употребления продуктов компании Суши Лэнд Евразия и Суши Лайф в Киеве, сотрудники Госпродпотребслужбы посетили 103 учреждения, 15 из них не разрешили проводить у них мониторинг. Об этом 112.ua рассказал заместитель начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Александр Овчаренко.

По его словам, только в 4 из 103 проверенных заведений не было обнаружено никаких нарушений. 

Во всех остальных нарушения были."Были выявлены случаи рыбы без маркировки, то есть, по документам покупают определенное количество рыбы у известной компании и под эти документы затем везут рыбу неизвестного происхождения, неизвестного производителя. Какого она качества непонятно", - рассказал Овчаренко.

По его словам, в отдельных случаях, такая рыба поступала по всей сети ресторанов (10-15 заведений): "Поставщик с непонятными документами поставляет рыбу по сети, это тысячи потребителей этой продукции".

"Были случаи, когда неизвестного происхождения были, что поставщик, что рыба. Приезжал такой парень в футболке и кедах, в полиэтиленовом пакете кусок лосося. Добрый день, я привез продукцию", - сообщил Овчаренко.

По его словам, среди выявленных недостатков были также: отсутствие государственной регистрации мощностей, недостаточное количество производственных помещений (для того, чтобы потоки сырья и готовой продукции не пересекались),  из-за этого нарушаются требования к технологическим процессам - например, роллы делают в горячем цехе, также в горячем цехе чистят овощи. При этом, отсутствует или не оборудовано место для хранения инвентаря для протирки, места для мытья и дезинфекции.

Кроме того, были случаи хранения продукции с истекшим сроком хранения с безопасной и качественной продукцией в одной холодильной камере, нарушение условий товарного соседства, неудовлетворительное санитарное состояние производственных помещений (грязь, потребность ремонта), отсутствие контрольных приборов для измерения температуры в местах хранения сырья , отсутствие санитарных книжек у персонала.

Напомним, в Киеве количество пострадавших от отравления пищей в заведениях общественного питания достигло 34 человек. У четырех человек, госпитализированных в Киеве с отравлением после употребления суши, подтвержден диагноз "сальмонеллез". 

Источник: korrespondent.net
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