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03. 07. 2017

Во дворе Верховной Рады заметили бронетехнику

Сегодня утром во двор Верховной Рады заехала бронетехника. Об этом сообщил директор Центра стратегических разработок Андрей Ницой на своей странице в Facebook.

"Только заехала бронетехника. К чему готовимся? Может похвастаться выставочными образцами достижений оборонпрома? Или протолкнуть русификаторские законы о языке и об образовании? Или Банковая готовит какой-то сюрприз?", – написал Ницой.

Отметим, что на опубликованных фото запечатлены броневик Дозор и БТР-3ДА.

Как сообщал Корреспондент.net, на этой неделе в Раду могут внести проект обращения к правительству по визовому режиму с Россией. Такую информацию озвучил глава парламента Андрей Парубий.

Также с сегодняшнего, 3 июля, регламентный комитет будет рассматривать представления ГПУ о лишении неприкосновенности шести нардепов.

Источник: korrespondent.net
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