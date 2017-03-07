Во дворе Верховной Рады заметили бронетехнику

Сегодня утром во двор Верховной Рады заехала бронетехника. Об этом сообщил директор Центра стратегических разработок Андрей Ницой на своей странице в Facebook.
"Только заехала бронетехника. К чему готовимся? Может похвастаться выставочными образцами достижений оборонпрома? Или протолкнуть русификаторские законы о языке и об образовании? Или Банковая готовит какой-то сюрприз?", – написал Ницой.
Отметим, что на опубликованных фото запечатлены броневик Дозор и БТР-3ДА.
Также с сегодняшнего, 3 июля, регламентный комитет будет рассматривать представления ГПУ о лишении неприкосновенности шести нардепов.
Источник: korrespondent.net