Семья из России попросила статус беженцев в Украине

Вчера вечером, 2 июля, на одном из пунктов пропуска на границе с Россией семья россиян попросила статус беженцев в Украине. Об этом сообщает Госпогранслужба.

По информации ведомства, 32-летний гражданин России и его 33-летняя жена прибыли пешком с маленьким ребенком.

"Граждане России во время беседы рассказали, что в связи с политическим преследованием они были вынуждены просить статуса беженцев. Преследование россиян началось после высказывания мужа своей позиции о смене власти в РФ. За это он был привлечен к уголовной ответственности, а ныне подвергается дальнейшему преследованию", – говорится в сообщении.

После оформления документов их направили в Государственную миграционную службу Украины.

Как сообщал Корреспондент.net, 15 июня двое российских оппозиционеров из партии Алексея Навального попросили политического убежища в Украине.

За два года гражданами Украины стали шесть тысяч россиян

Источник: korrespondent.net