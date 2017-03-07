Волонтеры: На Херсонщине избили АТОшников

На территории детского лагеря в Лазурном Херсонской области сотрудники полиции избили ветеранов АТО. Об этом сообщила в Facebook сотрудник центра помощи участникам АТО Наталья Возаловская.

"Насколько мне известно, братки с "новой полиции" из Днепра, которые жестоко избили наших атовцив - инструкторов детского лагеря в Лазурном, таv просто отдыхали, и решили, как говорится, выпендриться. На нашей территории. Надеюсь, что наша "новая полиция" и прокуратура вмешаются и прекратят этот беспредел. Я требую наказать виновных и извинений перед нашими участниками боевых действий не только этих "новых понтов", но и руководства полиции Днепра"", - сообщила Возаловская.

В комментариях Возаловская добавила, что ЧП произошло в лагере "Чайка". Пострадавшие находятся в больнице. Им также из балончиков брызнули в глаза.

"Вызвали наряд, но приехал местный участковый и просто сказал, чтобы те тихонько выселились. Документы участковому и ребятам не показали", - рассказала руководитель Центра.

Позже Возаловская написала, что учитывая, как часто происходят расследования по делам, где фигурируют полицейские, атошников также пытаются оставить виновными.

"На заявление: "никто не имеет права толкать полицейского", хочу сказать, что никто не имеет права толкать кого угодно. Полицейские такие же граждане Украины, а не особая каста, и также ходят под законом и Богом Если у нас соблюдения законов или иных правил новая полиция будет решать исключительно избиением, то холерой нам такая новая полиция? И еще, если руководство полиции будет "активно" защищать своих, то мы будем защищать своих!", - написала руководитель Центра.

Также инцидент прокомментировал пострадавший от пoлицейcких Андpей Маpчук.

"Пoказали детям тактику бoя на месте, налетела новая полиция и пpибила вcех наших инстуркторов.... Жестоко, oдин инcтpуктop в pеанимации. Твари! Пoлиция пpocтo в качестве отдыхающих из Днепра", - рассказал Марчук.

Позже Марчук написал, что руководство полиции пообещало уволить работника полиции с соответствующими записями в трудовой книжке (речь идет о сотруднике полиции, который был зачинщиком инцидента - прим.ред.) и соответствующей характеристикой.

"Который поступал не правомерные действия по отношению к инструкторам участников АТО). Надеемся что это было исключением из правил норм поведения полицейского! В дальнейшем будем держать вас в курсе", - говорится в посте Марчука.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве водитель маршрутки порезал ножом бойца АТО.

При взрыве на базе в Мариуполе пострадали семеро

Источник: korrespondent.net