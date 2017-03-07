Журналисты Страна.ua обратились к странам G7 и ЕС

Журналисты интернет-издания Страна.ua обратились к послам стран "Большой семерки" и к представительству Евросоюза в Украине по поводу давления властей на них.

Как сообщается на сайте издания, соответствующее обращение обнародовали сегодня на пресс-конференции главный редактор Страна.ua Игорь Гужва и его заместитель Светлана Крюкова.

"Оказывается давление на судей апелляционного суда, чтобы они ужесточили меру пресечения для Игоря Гужвы. Возбуждаются новые уголовные дела. Нас хотят закрыть, уничтожить, создать прецедент для всего рынка журналистики. Заставить журналистов бояться", – говорится в обращении.

В связи с этим сотрудники издания просят послов о защите.

"Мы призываем вас… обратить внимание на давление на наше издание. Мы полностью открыты для диалога. Мы готовы рассказать обо всех деталях дела. Мы приглашаем вас в редакцию Страны, чтобы показать, как мы работаем, и ответить на все ваши вопросы", – говорится в заявлении.

Журналисты утверждают, что сейчас они борются "не только за существование нашей интернет-газеты, но и за право на свободу слова в Украине".

"Если властям удастся нас уничтожить, давление резко возрастет и на все остальные украинские СМИ", – считают в Страна.ua.

Фото: Страна.ua

Фото: Страна.ua

Как сообщал Корреспондент.net, 22 июня главреда Страна.ua Игоря Гужву задержали по подозрению в вымогательстве. 24 июня суд избрал для него меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца с альтернативой залога в сумме 544 тысячи гривен. 26 июня за главреда Страна.ua внесли залог.

Игорь Гужва вышел из СИЗО 27 июня. Он заявил, что будет продолжать борьбу, чтобы доказать всю абсурдность выдвинутых против него обвинений.

Источник: korrespondent.net