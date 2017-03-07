Лента RSS
Подписаться на ленту
03 июля 2017, понедельник, 13:11
+19°C
Завтра +21°C
+19°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,21
03. 07. 2017

Больше половины американцев разочарованы Трампом

Рейтинг неодобрения президента США Дональда Трампа достиг 57%, довольны работой американского лидера 37% респондентов. Об этом свидетельствует опрос, проведенный исследовательской компанией Gallup.

Американские СМИ отмечают, что рейтинг неодобрения предшественников Трампа – демократов Билла Клинтона и Барака Обамы – никогда не опускался до отметки в 60%, которого действующий президент США достиг в середине июня.

Недовольны работой Джорджа Буша-младшего в своем время были 60% американцев, однако этого показателя он достиг после пяти лет работы на посту президента США, отмечают издания.

Опрос проводился по телефону, в нем приняли участие около 1,5 тыс. совершеннолетних американцев.

Как сообщал Корреспондент.net, рейтинг США упал по всему миру из-за Трампа. Популярность Штатов растет только в двух странах – России и Израиле.

В мае сообщалось, что уровень поддержки Трампа составляет 38% – это наименьший показатель с момента его вступления на должность президента США.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Мир
Анекдот все анекдоты

Что бы я ни собрался делать, у моей бабушки есть такая же история, в которой кто-то умер…

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.