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03. 07. 2017

В Раде рассказали, зачем к зданию стянули бронетехнику

Сегодня во внутреннем дворе Верховной Рады состоится выставка оборонной техники, которую производит Укроборонпром. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Аппарата парламента Ирина Кармелюк, передает УНИАН.

Кармелюк пояснила, что поскольку сегодня в 15.00 в парламенте состоится торжественное заседание по случаю 20-летия хартии Украина-НАТО, то для гостей, которые являются представителями силовых структур, будет демонстрироваться техника, произведенная украинскими предприятиями.

Она также напомнила, что в прошлом году в Раде также проходила такая выставка.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее стало известно, что во дворе Верховной Рады появилась бронетехника. Фотографии с места событий опубликовал директор Центра стратегических разработок Андрей Ницой.

Источник: korrespondent.net
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