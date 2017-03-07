В Раде рассказали, зачем к зданию стянули бронетехнику

Сегодня во внутреннем дворе Верховной Рады состоится выставка оборонной техники, которую производит Укроборонпром. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Аппарата парламента Ирина Кармелюк, передает УНИАН.

Кармелюк пояснила, что поскольку сегодня в 15.00 в парламенте состоится торжественное заседание по случаю 20-летия хартии Украина-НАТО, то для гостей, которые являются представителями силовых структур, будет демонстрироваться техника, произведенная украинскими предприятиями.

Она также напомнила, что в прошлом году в Раде также проходила такая выставка.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее стало известно, что во дворе Верховной Рады появилась бронетехника. Фотографии с места событий опубликовал директор Центра стратегических разработок Андрей Ницой.

Источник: korrespondent.net