Во Львове нашли бомбу возле школы

На территории львовской школы обнаружили самодельное взрывное устройство. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты облгосадминистрации, передает Укринформ.

«Во Львове на территории средней школы №15 было обнаружено самодельное взрывное устройство. Оно находилось на расстоянии 15 метров от школьного здания», - отметили в департаменте.

Специалисты взрыво-технического отдела Львовского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины обезвредили устройство и взяли для исследования.

Напомним, смертник из Манчестера изготовил бомбу по инструкциям из интернета. В результате теракта на стадионе Манчестер Арена 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде погибли 22 человека, 64 были ранены. Среди погибших и пострадавших множество детей и подростков.

Источник: korrespondent.net