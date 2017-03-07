Турпоток из России в турецкую Анталью вырос в десятки раз

Около 1,1 млн туристов из России отдохнули на турецком курорте Анталья в январе-июне 2017 года. Это в 44 раза больше показателей аналогичного периода прошлого года и на 24% превышает турпоток в те же месяцы 2015 года. Каждый второй турист в июне в Анталье был из России.

Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные администрации Антальи.

Всего за первое полугодие 2017 года в Анталье побывали 2,8 млн иностранных туристов. По сравнению с 2016 годом общий турпоток вырос на 45%, однако отставание от более успешного 2015 года пока составляет 12%.

«Несмотря на возвращение российских туристов, из-за падения европейского рынка в июне Анталья не добрала по сравнению с более показательным 2015 годом 14% иностранного турпотока», – говорится в сообщении.

Также прогнозируется, что в 2017 году Анталью посетят 2,6 млн россиян.

Как сообщал Корреспондент.net, в мае нынешнего года продажи туров в Крым упали на треть. Туроператоры опасаются, что эту тенденцию переломить уже не удастся.

Ранее в Крыму прогнозировали падение турпотока на миллион человек. В 2016 году "власти" Крыма утверждали, что полуостров принял 5,6 млн отдыхающих.

Источник: korrespondent.net