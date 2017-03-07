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03. 07. 2017

СМИ: Трамп обсудит с Путиным Украину и Сирию

Американский лидер Дональд Трамп на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным планирует поднять вопросы Украины и Сирии, передает CNN.

Издание отмечает, что главной темой переговоров президентов России и США на саммите Большой двадцатки в Германии будет поддержка Россией Башара Асада и вопрос оккупированных территорий Украины, включая Крым. При этом вопрос вмешательства России в президентские выборы в США, вероятнее всего, не будет подниматься во время встречи.

"Даже без вопроса о выборах, встреча между Трампом и Путиным является ключевой для будущего Европы и Ближнего Востока. Вопрос о санкциях США против России, вторжение России в Крым, будущее Сирии, уничтожения "Исламского государства" - это все на повестке дня", - пишет издание.

Напомним, 26 июня президент США Дональд Трамп призвал своих оппонентов извиниться за обвинения в связях с Россией.

Источник: korrespondent.net
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