В Крыму подорожало электричество

С 1 июля в Крыму подорожала электроэнергия для населения. Предельные максимумы выросли на 32% по сравнению с июлем 2016 года, сообщает местное издание allcrimea.net.

Как утверждает издание, в абсолютных цифрах новые тарифы будут ниже средних по Южному федеральному округу (без учета Ростовской области, в которой действует соцнорма на электроэнергию): в Крыму — почти на 17%, в Севастополе — на 18%.

Напомним, СМИ в мае писали,планы России по строительству в аннексированному Крыму двух электростанций пока не оправдываются.

Как сообщал Корреспондент.net, минувшей зимой в Крыму регулярно происходили отключения электричества.

Также 16 марта в Крыму почти 600 тысяч человек остались на некоторое время без света из-за срабатывания противоаварийной автоматики на энергомосту из России

Источник: korrespondent.net