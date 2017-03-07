ГПУ: Суд подтвердил конфискацию судна, зашедшего в Крым

Апелляционный суд Одесской области оставил без изменений постановление суда первой инстанции о конфискации судна Sky Moon. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

Напомним, гражданина Сирии, капитана судна Sky Moon, заходившего в порты аннексированного Крыма, признали виновным и конфисковали судно и груз в доход государства.

Капитана судна признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 482 ТК Украины, на него наложили административное взыскание в виде конфискации предмета контрабанды (более 3000 тонн технической соды) стоимостью почти 18,5 млн грн и судна Sky Moon (флаг – Танзания), которое использовалось для совершения правонарушения.

В марте 2017 года в Одессе суд конфисковал судно Sky Moon, арестованное после захода в порты Крыма, сообщила 16 марта пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины. В ведомстве подчеркнули, что подобное решение принято впервые в истории страны.

Капитану судна Sky Moon грозит пять лет тюрьмы за заходы в Крым

Источник: korrespondent.net