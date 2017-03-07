Нардепа Дейдея обвиняют в незаконном обогащении на миллионы гривен

Нардепа от "Народного фронта" Евгения Дейдея обвиняют в незаконном обогащении на сумму 4,95 млн гривен. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в ходе заседания регламентного комитета Верховной Рады, передает 112 Украина.

"Установлено, документально официально подтверждено в доходе народного депутата Евгения Дейдея и его супруги за период с 1.06.2009 по 31.12.2016 в размере 1, 440 705 грн последний приобрел в общую совместную собственность активов на сумму 6 393 993,6 грн. Cумма этой собственности состоит из приобретенной 26.12.2016 квартиры в Киеве стоимостью 2 893 993 грн и двух автомобилей Audi Q7 стоимостью 1 574 818 грн и 1 664 879 грн соответственно. Следовательно, разница между официальными доходами из всех источников и приобретенной собственностью является значительной", – сказал Луценко.

Он добавил, что такой факт подпадает под признаки преступления, который предусмотрен этой ВР 368 статье, ч. 3 "незаконное обогащение".

Евгений Дейдей – народный депутат Украины от фракции Народный фронт, координатор батальона патрульной службы милиции специального назначения Киев-1 МВД Украины. Член МГО Депутатский контроль.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне Луценко заявил, что у ГПУ достаточно доказательств, чтобы убедить парламент снять депутатскую неприкосновенность с шести нардепов. Среди них есть и Евгений Дейдей.

Источник: korrespondent.net