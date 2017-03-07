Спецназ СБУ задержал криминального авторитета в Николаеве

Сегодня в Николаеве спецподразделение СБУ Альфа задержало в кафе известного в городе криминального авторитета "Наума" – Игоря Науменко. Об этом сообщает Преступности.НЕТ.

Задержание происходило в кафе Картопляна хата, расположенном в районе пересечения проспекта Центрального и улицы Шоссейной.

Кроме Науменко также были задержаны, по меньшей мере, еще три человека. Все они лежали лицом в пол. Около них также находилось два пистолета.

Как отмечает издание, в сентябре 2012 года Игорь Науменко был задержан по подозрению в незаконном ношении оружия. Его обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (хранение огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения).

В 2013 году Ленинский суд Николаева вынес приговор по делу Игоря Науменко, приговорив его к двум годам лишения свободы. А после апелляции Игоря Науменко выпустили на свободу прямо в зале суда.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Одессе был задержан криминальный авторитет из Грузии.

Источник: korrespondent.net