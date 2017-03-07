Минфин предлагает не штрафовать за опоздания из-за Petya

Министерство финансов инициирует освобождение от штрафов налогоплательщиков, не подавших налоговые накладные из-за атаки вируса Petya, сообщают Українські Новини.

Вирус негативно повлиял на возможность налогоплательщиков выполнять свои обязательства, а наиболее массовой оказалась проблема регистрации налоговых накладных, выписанных в период с 1 до 15 июня.

За несвоевременную регистрацию налоговых накладных предусмотрены штрафные санкции.

Поскольку регистрация не могла быть осуществлена из-за вируса, то Минфин решил, что вины плательщиков в этом нет.

Действующий Налоговый кодекс не предусматривает возможности освобождения плательщиков от ответственности в подобных случаях. В связи с этим Минфин подготовил проект изменений в Налоговый кодекс, освобождающий плательщиков от штрафных санкций за несвоевременную регистрацию налоговых накладных, выданных с 1 по 15 июня.

4 июля проект закона будет представлен Кабинету Министров, а затем — Верховной Раде.

Минфин рассчитывает, что парламент успеет проголосовать за данный проект до каникул.

Напомним, 27 июня 2017 года Украина подверглась хакерской атаке вируса-вымогателя Петя А (Petya A). Вирус в основном поразил IT-системы в европейских странах. Были заблокированы многие корпоративные и государственные сайты. Больше всего атак пришлось на Украину - свыше 75%, затем идет Германия с примерно 10%. Менее 1% атак пришлось на Россию.

2 июля коберполиция Украины дала советы, как восстановить данные после атаки вируса Петя.

Юристы считают, что под шумок мошенники могли увести чье-то жилье.

Источник: korrespondent.net