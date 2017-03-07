Луценко допустил еще одно дело против Новинского

По народному депутату из фракции Оппозиционный блок Вадиму Новинскому может быть подано новое представление в Верховную Раду. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко, передает Интерфакс-Украина.

"Досудебное следствие в отношение народного депутата Новинского продолжается. Сейчас мы анализируем другие его действия, которые, вероятно, приведут нас ко второму обращению в Верховную Раду, которое будет связано с экономическими преступлениями", – сказал Луценко на заседании регламентного комитета парламента, отвечая на вопрос, почему после разрешения на снятие с Новинского неприкосновенности, ему до сих пор не предъявлено подозрение.

Как сообщал Корреспондент.net, 8 декабря Верховная Рада лишила неприкосновенности Вадима Новинского. За проголосовали 228 нардепов.

Парламент принял такое решение из-за дела о нападении на митрополита УПЦ МП Александра Драбинко. Сам Новинский вины не признает, а дело называет политически мотивированным "детективом". Он пообещал оставаться в Украине и сотрудничать со следствием.

Источник: korrespondent.net