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03. 07. 2017

В Авдеевке заработала фильтровальная станция

Работа Донецкой фильтровальной станции возобновлена, водоснабжение осуществляется в штатном режиме,  сообщает пресс-служба ГСЧС.

«По состоянию на 13 час. 3 июля работа Донецкой фильтровальной станции возобновлена. Водоснабжение осуществляется в штатном режиме», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 1 июля в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой город Авдеевка (около 22 тыс. жителей).

Напомним, 25 июня Министерство по вопросам временно оккупированных территорий заявило, что ситуация с водоснабжением в Донецкой области остается критической.

Источник: korrespondent.net
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