В Авдеевке заработала фильтровальная станция

Работа Донецкой фильтровальной станции возобновлена, водоснабжение осуществляется в штатном режиме, сообщает пресс-служба ГСЧС.
«По состоянию на 13 час. 3 июля работа Донецкой фильтровальной станции возобновлена. Водоснабжение осуществляется в штатном режиме», - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 1 июля в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой город Авдеевка (около 22 тыс. жителей).
Напомним, 25 июня Министерство по вопросам временно оккупированных территорий заявило, что ситуация с водоснабжением в Донецкой области остается критической.
Источник: korrespondent.net
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