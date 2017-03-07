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03. 07. 2017

СМИ: Заявление саммита Украина-ЕС под угрозой

Принятие совместного заявления по итогам саммита Украина-ЕС, запланированного в Киеве на 12-13 июля, оказалось под угрозой. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

"Причиной этого стало блокирование Нидерландами возможной фиксации в совместном заявлении положения о признании Евросоюзом европейских стремлений Украины", – рассказал собеседник.

По его словам, такую позицию связывают с процессом формирования новой правительственной коалиции и намерением премьера Марка Рютте вновь использовать "украинскую карту" для решения внутриполитических проблем.

Источник добавил, что такое поведение нидерландской стороны "вызывает разочарование и непонимание как в европейских столицах, так и в Украине".

Как сообщала Корреспондент.net, Нидерланды стали последней страной Евросоюза, которые ратифицировали соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Соответствующий документ был опубликован 14 июня.

Ожидается, что Соглашение об ассоциации Киева с Евросоюзом окончательно должно вступить в силу 1 сентября нынешнего года.

Источник: korrespondent.net
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