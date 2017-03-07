На Закарпатье мужчина сжег сам себя

В Закарпатской области мужчина облил себя легковоспламеняющейся смесью и поджег. Позже он скончался в реанимации, сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря местной полиции Татьяну Щеголеву.

Согласно сообщению, инцидент произошел на выходных в с. Лопухово Тячевского района.

"Сейчас установлено, что мужчина 1967 г.р. облил себя растворителем для краски и поджег себя. Медики доставили его в реанимационное отделение Тячевской районной больницы, где он вскоре умер. Пока что признаков уголовного преступления в этом деле не обнаружено. Следствие продолжается”, — отметила Щеголева.

По ее словам, полиция по данному факту открыла уголовное производство по ст.120 УКУ, то есть доведение до самоубийства. Однако пока у правоохранителей нет никаких доказательств, что к совершению поджога погибшего кто-то побудил.

Кроме того, на месте не найдено предсмертной записки, и объяснений в больнице относительно мотивов поступка мужчина не давал.

Источник: korrespondent.net