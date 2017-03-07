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03. 07. 2017

Молдова передала Украине подозреваемую в пособничестве ЛНР

Молдова передала Украине подозреваемую в пособничестве сепаратистами из самопровозглашенной ЛНР. Как сообщает Службу информации и безопасности республики, гражданина Молдовы и украинку задержали за причастность к боевым действиям.

По данным ведомства, подозреваемые участвовали в боях на стороне самопровозглашенной "Луганской народной республики".

Также сообщается, что 28-летняя задержанная с марта 2017 года находится в розыске на территории Украины, где ее подозревают в содействии незаконным вооруженным формированиям. Ее объявили нежелательным лицом в Молдове и передали украинским правоохранителям.

Также отмечено, что в отношении задержанного гражданина Молдовы открыли уголовное дело. Его подозревают в материально-технической поддержке боевиков на Донбассе.

Напомним, в Манчестере начался суд над 41-летним британцем, которого обвиняют в участии в деятельности незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях на востоке Украины.

Источник: korrespondent.net
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