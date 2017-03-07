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03. 07. 2017

Во Франции задержали мужчину, планировавшего покушение на Макрона

Во Франции задержан мужчина, угрожавший убить президента страны Эмманюэля Макрона. Как передает в понедельник, 3 июля, агентство AFP со ссылкой на источники в органах юстиции, 23-летний молодой человек угрожал убить главу государства в национальный праздник Франции, День взятия Бастилии, который отмечается 14 июля.

С этой целью он намеревался купить оружие и совершить нападения также на представителей меньшинств.

Мужчина, называющий себя "националистом", был задержан и помещен в предварительное заключение неделей ранее, в его отношении возбуждено дело по подозрению в создании террористического объединения. Сообщается, что ранее он уже был судим за пропаганду террора.

Отметим, 14 июля Макрон будет принимать традиционный военный парад на Елисейских полях в Париже. В этом году в качестве гостя на нем будет также присутствовать президент США Дональд Трамп. В тот же день отмечается годовщина теракта в Ницце, в результате которого погибли 86 человек.

Ранее премьер Черногории заявил о покушении, готовившемся на него. А в апреле под автомобилем мэра Измаила нашли бомбу.

Источник: korrespondent.net
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