В Кривом Роге под обрушившейся плитой погибли двое

В Кривом Роге Днепропетровской области из-за обрушения бетонной плиты погибли два человека. Инцидент произошел накануне в заброшенном здании на улице Окружной, сообщили в областной полиции в понедельник, 3 июля.

"Прибыв на вызов по звонку неизвестного, медики увидели под завалами тела двух мужчин без признаков жизни. Спасатели и полицейские из-под обломков железобетонных плит достали тела мужчин в возрасте 35-40 лет", – сообщили правоохранители.

Рядом с местом обрушения полицейские нашли два газовых баллона и рабочие рукавицы. По одной из версий, мужчины занимались поисками металлолома. По неизвестным причинам, потолок второго этажа упал и придавил обоих.

Ведется следствие, устанавливаются личности погибших и все обстоятельства дела.

Ранее в Мукачево железобетонная плита придавила двух искателей металлолома.

Источник: korrespondent.net