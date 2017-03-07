В Кривом Роге под обрушившейся плитой погибли двое

В Кривом Роге Днепропетровской области из-за обрушения бетонной плиты погибли два человека. Инцидент произошел накануне в заброшенном здании на улице Окружной, сообщили в областной полиции в понедельник, 3 июля.
"Прибыв на вызов по звонку неизвестного, медики увидели под завалами тела двух мужчин без признаков жизни. Спасатели и полицейские из-под обломков железобетонных плит достали тела мужчин в возрасте 35-40 лет", – сообщили правоохранители.
Рядом с местом обрушения полицейские нашли два газовых баллона и рабочие рукавицы. По одной из версий, мужчины занимались поисками металлолома. По неизвестным причинам, потолок второго этажа упал и придавил обоих.
Ведется следствие, устанавливаются личности погибших и все обстоятельства дела.
Ранее в Мукачево железобетонная плита придавила двух искателей металлолома.
Источник: korrespondent.net
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