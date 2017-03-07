Лента RSS
Подписаться на ленту
03 июля 2017, понедельник, 17:41
+19°C
Завтра +21°C
+19°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,21
03. 07. 2017

В Кривом Роге под обрушившейся плитой погибли двое

В Кривом Роге Днепропетровской области из-за обрушения бетонной плиты погибли два человека. Инцидент произошел накануне в заброшенном здании на улице Окружной, сообщили в областной полиции в понедельник, 3 июля.

"Прибыв на вызов по звонку неизвестного, медики увидели под завалами тела двух мужчин без признаков жизни. Спасатели и полицейские из-под обломков железобетонных плит достали тела мужчин в возрасте 35-40 лет", – сообщили правоохранители.

Рядом с местом обрушения полицейские нашли два газовых баллона и рабочие рукавицы. По одной из версий, мужчины занимались поисками металлолома. По неизвестным причинам, потолок второго этажа упал и придавил обоих.

Ведется следствие, устанавливаются личности погибших и все обстоятельства дела.

Ранее в Мукачево железобетонная плита придавила двух искателей металлолома. 

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Что бы я ни собрался делать, у моей бабушки есть такая же история, в которой кто-то умер…

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.