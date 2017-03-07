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03. 07. 2017

Комитет Рады не поддержал обвинения против Дейдея

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента на своем заседании не рекомендовал парламенту снимать неприкосновенность с нардепа от Народного фронта Евгения Дейдея, передает 112 Украина.

"Представление… является недостаточным, необоснованным, немотивированным и не содержит конкретных фактов. Выводы следствия обосновываются на допущениях, а законность получения доказательств является сомнительной, что не может подтверждать факт совершения Дейдеем уголовного правонарушения", – сказал руководитель комитета Павел Пинзеник.

Отмечается, что "за" проголосовали почти все присутствующие члены комитета, только двое воздержались.

Теперь решение комитета будет передано спикеру Верховной Рады, как предусматривает регламент.

Как сообщал Корреспондент.net, нардепа Евгения Дейдея обвиняют в незаконном обогащении на сумму 4,95 млн гривен. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в ходе заседания регламентного комитета.

Источник: korrespondent.net
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