ГПУ: Мэру Бучи грозит шесть лет тюрьмы

Генпрокуратура предъявила окончательное подозрение должностным лицам городского совета Бучи Киевской области. Об этом говорится на сайте ГПУ.

"Как установлено следствием, чиновники в течение 2002-2015 гг незаконно передали в собственность земельные участки лесного фонда общей площадью более 80 га, что нанесло убытки государству на общую сумму более 390 млн гривен", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ГПУ завершает досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению действующих городского головы и секретаря Бучанского горсовета, а также бывших начальников отдела Госкомзема в злоупотреблении служебным положением при изъятии земель лесного фонда и изменении их целевого назначения, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

В надзорном ведомстве подготовили процессуальные документы для завершения досудебного расследования, составили обвинительный акт, который в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в суд.

Подозреваемым грозит тюремное заключение на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Как сообщал Корреспондент.net, летом 2016 года в горсовете Бучи прошли обыски, по результатам которых в октябре мэр города Анатолий Федорук был отстранен от должности решением Печерского районного суда.

Однако уже в ноябре городской голова Бучи вернулся в свой рабочий кабинет. Апелляционный суд Киева удовлетворил апелляцию защиты Анатолия Федорука и отменил решение Печерского суда.

Источник: korrespondent.net