НАТО: Помощь Киеву – это долгосрочный проект

Оказание помощи Украине – это долгосрочный вопрос для НАТО. Об этом заявил помощник генерального секретаря Альянса Сорина Думитру Дукару на торжественном заседании Верховной Рады по случаю 20-ой годовщины подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и Организацией Североатлантического договора в понедельник, 3 июля.

"Для нас предоставление помощи Украины – это долгосрочный вопрос, мы хотим увидеть успешный переход Украины к стабильной демократии", – отметил он.

По словам Дукару, Москва ведет против Украины не только классическую военную агрессию, но и современную гибридную войну.

"Украина и НАТО никогда не были так близки и в политическом, и в военном смысле, и в плане практического сотрудничества... НАТО поддерживает мирное решение конфликта на востоке Украины, уважая при этом полностью украинский суверенитет и территориальную целостность", – сказал он.

Дукару также отметил, что Альянс оказывает поддержку в рамках комиссии Украина-НАТО, а практическая помощь НАТО осуществляется несколько трастовых фондов. "Фактически в последние годы Украина стала самым крупным бенефициаром программы НАТО "Наука ради мира и безопасности", обойдя Россию, которая была на этом месте до 2014 года", – подчеркнул он.

В НАТО был одобрен пакет комплексной помощи Украине, сказал Дукару, уточнив, что в Альянсе сейчас определяют "те сферы, где мы можем и должны сделать еще больше".

Напомним, 8-9 июля Киев посетит генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Источник: korrespondent.net