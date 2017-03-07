Лента RSS
Подписаться на ленту
03 июля 2017, понедельник, 17:45
+19°C
Завтра +21°C
+19°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,21
03. 07. 2017

В НАБУ опровергли информацию об убийстве Чауса

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) опровергает информацию об убийстве бывшего судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса. Об этом "Українським новинам" сообщил источник в НАБУ.

"Это неправда, что его убили", - сказал собеседник.

По его словам, Чаус находится, как и раньше, в квартире в Молдавии.

Ранее ряд СМИ сообщил, что судья Чаус был убит в квартире в Кишиневе. 

Как сообщал Корреспондент.net, судью Николая Чауса подозревают во взяточничестве. В сентябре прошлого года суд разрешил задержать Чауса. Сам судья был объявлен в международный розыск.

В марте 2017 года беглого судью Чауса задержали в Молдове. С тех пор суд несколько раз суд несколько раз продлевал ему арест.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Что бы я ни собрался делать, у моей бабушки есть такая же история, в которой кто-то умер…

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.