В НАБУ опровергли информацию об убийстве Чауса

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) опровергает информацию об убийстве бывшего судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса. Об этом "Українським новинам" сообщил источник в НАБУ.

"Это неправда, что его убили", - сказал собеседник.

По его словам, Чаус находится, как и раньше, в квартире в Молдавии.

Ранее ряд СМИ сообщил, что судья Чаус был убит в квартире в Кишиневе.

Как сообщал Корреспондент.net, судью Николая Чауса подозревают во взяточничестве. В сентябре прошлого года суд разрешил задержать Чауса. Сам судья был объявлен в международный розыск.

В марте 2017 года беглого судью Чауса задержали в Молдове. С тех пор суд несколько раз суд несколько раз продлевал ему арест.

Источник: korrespondent.net