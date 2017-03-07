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03. 07. 2017

Нафтогаз: Обходные газопроводы РФ загружены почти на 100%

Обходные газопроводы, по которым российский газ идет в Европу, загружены почти на 100%.Об этом говорится на странице НАК Нафтогаз Украины в Facebook.

"Обходные газопроводы, по которым российский газ идет в Европу, загружены почти на 100%. Только наша система с легкостью может обеспечить +20% транзита. Могла бы и +50%, и еще оставались бы свободные мощности", - отметили в Нафтогазе.

Напомним, за полгода 2017-го Украина увеличила транзит газа через газотранспортную систему по контракту с Газпромом на 21,5%.

Напомним, ранее Нафтогаз назвал условие для покупок газа у России.

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Источник: korrespondent.net
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