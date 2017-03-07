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03. 07. 2017

Меркель, Макрон и Путин обсудят Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин 8 июля в Гамбурге в формате рабочего завтрака обсудят ситуацию в Украине. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.

"Восьмого июля состоится рабочий завтрак с двумя европейскими лидерами, господином Макроном и госпожой Меркель, в ходе которого будут обсуждаться проблемы "двадцатки", актуальные проблемы международной повестки дня, в частности акцент будет на урегулировании вокруг Украины", – сказал Ушаков.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп на встрече с Путиным планирует поднять вопросы Украины и Сирии.

Напомним, саммит G20 пройдет 7-8 июля 2017 года в Гамбурге. Расходы на его безопасность обойдется только немецкому федеральному бюджету в 32 млн евро. 

Источник: korrespondent.net
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