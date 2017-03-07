Путин перехитрит Трампа. Пресса о встрече на G20

Встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите Большой двадцатки, которая пройдет 7-8 июля в Гамбурге, состоится. Об этом сообщили представители Белого дома и Кремля.

Темы и формат первой встречи Путина с Трампом на посту президента точно неизвестны. В администрации американского президента говорят о неформальном общении, хотя сам Трамп надеется провести полноформатную "сидячую" встречу, но советники отговаривают его от такого формата.

Кремль не объявляет формат встречи с Трампом. Помощник Путина Юрий Ушаков сегодня рассказал, что вопрос международного терроризма нужно обсудить в первую очередь, а затем уже поднимать темы Украины и Сирии.

Пока других подробностей о встрече нет Корреспондент.net собрал мнения ведущих СМИ о запланированной встрече Трампа с Путиным.

Долгожданная встреча вызывает тревогу

Politico, США

Непонятно, что может сказать Трамп Путину в период столь острой напряженности между Америкой и Россией, пишет издание.

При этом многие эксперты по национальной безопасности и "воинствующие ястребы" из администрации Трампа обеспокоены тем, что президент очень сильно захочет угодить Путину.

В минувший четверг советник по национальной безопасности Герберт Макмастер сообщил, что встреча президентов все же состоится, отметив, что у Трампа нет конкретного плана.

"Президент будет говорить о том, о чем захочет", - заявил Макмастер репортерам.

Также не сообщается формат встречи. Известно, что Трамп рассчитывает на полноформатную "сидячую" встречу, но его советники и другие члены администрации отговаривают от такого формата.

Однако директор Национального экономического совета Гэри Кон рассказал журналистам на брифинге в Белом доме, что у Трампа будут официальные двусторонние встречи с лидерами основных стран, входящих в Большую двадцатку, в том числе, с президентом России.

Кон добавил, что официальная повестка заранее согласовываться не будет.

Эксперты по российско-американским отношениям говорят, что это может создать дисбаланс, когда Трамп прибудет на встречу с российским лидером, у которого точно есть план.

EPA/UPG

"На такие встречи Путин всегда приезжает хорошо подготовленным", - сказал Томас Грэм, работающий управляющим директором консалтинговой фирмы Kissinger Associates, а во времена Джорджа Буша занимавший должность его помощника по российским делам.

Кроме того, в Белом доме опасаются встречи с Путиным после визита в Овальный кабинет российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и посла Сергея Кисляка, ставшего ключевой фигурой в расследованиях связей Трампа и России.

Белый дом не планировал публиковать фотографии этого визита, и был удивлен, когда государственные информагентства России показали снимки официального российского фотографа, которые он сделал во время встречи Трампа с дипломатами РФ.

Эксперты говорят, что оба лидера настроены на улучшение отношений, но их встреча вряд ли приведет к политическим прорывам, особенно в связи с тем, что администрация Трампа пока не выработала четких политических подходов к России.

Самая удивительная встреча в современной истории

Guardian, Британия

Аналитик газеты Джулиан Борджер пишет, что встреча Трампа с Путиным на саммите Большой двадцатки станет самой удивительной в современной истории.

Это будет их первой встречей в качестве президентов, но при этом неясно, встречались ли они в прошлом.

Трамп одновременно утверждал, что встречался с Путиным, и что у них хорошие отношения, а также, что никогда его не видел, отмечает аналитик.

Ожидается, что российский лидер будет продвигать свое видение международных отношений, в рамках которого интересы великих держав держат верх над существующим порядком.

Трамп известен своими личными нападками и приступами гнева, но при этом он не раз положительно отзывался о Путине.

В статье говорится, что у российского президента есть несколько преимуществ перед американским коллегой. Он полностью контролирует внешнюю политику своей страны, а также политику безопасности, в то время как власть Трампа в этих сферах ограничена.

Его попытки ослабить режим санкций, наложенных на Россию, были заблокированы, а конгресс не только пытается усилить эти санкции, но и отобрать у Белого дома контроль над ними, напоминает автор.

Как пишет Guardian, советник по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер сказал, что встреча будет неформальной. По его словам переговоры будут такими же, как и с лидером любой другой страны.

Трамп без руля и ветрил

Vox, США

Это американское издание также пишет, что Путин наверняка хорошо подготовился к встрече, тогда как Трамп намерен действовать по наитию и плыть без руля и без ветрил.

"Трамп и Путин встретятся на будущей неделе. Догадайтесь, у кого из них есть план беседы?", - звучит заголовок статьи на сайте издания.

Getty

Ответ содержится в подзаголовке: "Путин привезет список конкретных требований. А вот Трамп вряд ли".

"Опытный и безжалостный русский лидер приедет на важнейшую встречу с четким планом и четкой повесткой дня. Неопытный и обожающий автократов американский президент не планирует привезти свои. Это гарантирует серьезные сложности", - говорится в статье.

Добиться конкретных договоренностей будет трудно

Коммерсант, Россия

Издание начинает свою статью со слов Лаврова, который рассказал, что Москва рассчитывает на внесение ясности в ходе предстоящей встречи Путина с Трампом.

По словам российского министра, у обоих президентов есть желание преодолеть "ненормальность" двусторонней повестки и начать "договариваться по конкретным вещам".

Однако опрошенные газетой российские и американские эксперты сомневаются в том, что встреча приведет к практическим договоренностям.

"В условиях нынешней конфронтации уже даже просто совместное заявление будет считаться достижением", - говорят эксперты.

Профессор Джорджтаунского университета Чарльз Купчан, в 2014-2017 годах курировавший европейское направление в Совете по национальной безопасности США, предположил, что переговоры пройдут в хорошей атмосфере, но без достижений.

"У Трампа и Путина много общего, в каком-то смысле они люди одного склада. Оба президента верят в личные отношения и готовы вкладываться в них. Оба склоняются к консерватизму, популизму и национализму. Но добиться не только хорошей атмосферы, но и конкретных договоренностей будет куда труднее", - сказал Купчан.

По словам эксперта, по Украине, Сирии, европейской безопасности и роли НАТО в ее обеспечении между Москвой и Вашингтоном по-прежнему сохраняются существенные разногласия.

По Украине Трамп должен показать решимость

Washington Post, США

Хотя президент Трамп и любит полагаться на свои инстинкты, его встреча на этой неделе с Путиным требует тщательной подготовки и прямого разговора, пишет газета.

"Хотя действия Путина внутри страны и за ее пределами часто неприемлемы, личный обмен мнениями с ним может помочь избежать подозрений и ошибочных толкований, каковых накопилось предостаточно", - отмечает WP.

Как считает издание, Трамп не сможет не осудить в беседе с Путиным попытки России вмешаться в выборы президента США 2016 года.

"Американский президент должен предельно ясно дать понять, что США этого не потерпят - и точка", - пишет WP.

По поводу Украины Трамп также должен продемонстрировать решимость.

"Россия спровоцировала вооруженное восстание, она захватила Крым в нарушение международных норм и продолжает разжигать насилие на Донбассе. Трамп должен однозначно объяснить Путину, что США не откажутся от санкций и так будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены положения мирных соглашений", - отмечает издание.

Трамп будет бороться с Путиным посредством энергетики

Times, Британия

Энергетическое доминирование Америки, которого она добивается с приходом Трампа, - хорошая новость для Европы и Азии и плохая - для Владимира Путина, который не стесняется использовать зависимость Европы от российского газа как геополитический козырь, пишет британская газета. "Евросоюз зависит от России, поскольку получает от нее 30 процентов потребляемого им газа. Германия возглавляет парад зависимости: Россия поставляет 40 процентов от ее потребности", - пишет газета. Как пишет Times, Трамп готовится совершить победное шествие по пути на саммит Большой двадцатки. Он остановится в Польше, чтобы отпраздновать первую доставку американского СПГ в страну, которая до сих пор почти полностью зависела от России. Затем он отправится в Гамбург, где получит шанс встретиться с Путиным и, подобно Джорджу Бушу, "почувствовать его душу", "взглянув этому человеку в глаза", - напоминает выражение Буша автор статьи. "СПГ создал новую "большую игру", и американские огромные резервы природного газа дают Трампу оружие, позволяющее нивелировать ранее возникшее преимущество России", - резюмирует автор статьи. Путин уверен, что перехитрит Трампа Daily Beast, США "Москва полагает, что ее лидер, бывший руководитель шпионской сети Владимир Путин, может добиться крупных уступок от Трампа, пишет здание со ссылкой на европейских чиновников. По словам чиновников, их разведка указывает на то, что Путин уверен в своей способности перехитрить Трампа на саммите Большой двадцатки, пользуясь обещаниями сотрудничества в таких сферах, как борьба с терроризмом, чтобы добиться уступок вроде смягчения или отмены санкций против России. Европейские чиновники опасаются, что неопытность Трампа и умение Путина льстить со временем приведут к постепенному ослаблению союза США и Европы и вновь укрепят позиции Москвы, практически вернув ей статус супердержавы. Getty "За рубежом определенно наблюдается некоторая тревога. Они обеспокоены тем, что Путин и Трамп могут заключить какую-нибудь сделку во время встречи. Путин всегда очень умело проводит первые встречи. У него есть повестка, и он знает, как манипулировать людьми", - сказал Томас Райт из Брукингского института со ссылкой на свои беседы с европейскими чиновниками. Издание отмечается, что Путину на первой встрече удалось очаровать президентов Джорджа Буша и Барака Обаму, "которые сразу же принялись налаживать сотрудничество, но позже испытали глубокое разочарование".

Источник: korrespondent.net